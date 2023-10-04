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Ликбез

«Во избежаниЕ» или «во избежаниИ» - как правильно?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

План действий необходимо продумать в деталях - во избежание неприятностей. А как это написать: во избежаниИ или во избежаниЕ? Е или И на конце слова?

Слова «избежание» вообще нет в современном языке, оно входит в состав предлога - особого, книжного, придающего речи официальный характер. Сам предлог пишется в два слова: во избежаниЕ. Е появляется в конце многих так называемых книжных предлогов.

Узнать их просто: за ними всегда следует существительное, падеж которого они выражают. Как правило, он родительный - кого? чего? Пишутся такие предлоги в два слова: первое - В или ВО, второе оканчивается на Е.

В отсутствиЕ (кого?) родителей. В течениЕ (чего?) дня. В продолжениЕ (чего?) суток. В отличиЕ от (чего?) предыдущего новый план предусматривает все ВО избежаниЕ неожиданностей.

Только один предлог, образованный по этой модели, пишется с первым В слитно: вследствиЕ. Но все равно с конечным Е. Он равен по значению общеупотребительному предлогу «из-за».

В официальном документе укажем причину: вследствиЕ опоздания. Или цель: во избежаниЕ опоздания.

Будем говорить и писать грамотно!

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