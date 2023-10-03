Как снять обременение с квартиры после ипотеки?

03.10.2023 | 14:20

Вопрос от интернет-пользователя

Доплачиваем ипотеку. Как снять с квартиры обременение, чтобы она стала полностью нашей?

Ответ юриста

Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления услуг (МФЦ).

Перед посещением центра владелец должен получить от банка закладную на квартиру и справку о закрытии ипотеки. Также потребуются паспорт заемщика и выписка из ЕГРН о праве собственности.

Когда процедура оформления будет завершена, вам выдадут справку.