«Ну, пошла писать губерния» - когда так говорят?

02.10.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Слышим иногда: «Ну, пошла писать губерния». Интересно, о чем и почему так говорят?

Выражение родилось в чиновничьей среде примерно два века назад. Печатных машинок и компьютеров тогда, конечно, не было. И чиновники-делопроизводители губернского города многочисленные документы (приказы, распоряжения, деловые письма) писали и переписывали от руки.

Времени это отнимало много, и, когда дело затягивалось, говорили: «Ну, пошла писать губерния». То есть о длительной, бесконечной переписке по какому-либо делу, бюрократической волоките - в шутку и неодобрительно.

Но вышла в свет Гоголя поэма «Мертвые души» - и выражение ушло в народ. Ироническую окраску сохранило, однако стало использоваться в более широком смысле.

Чичиков, главный герой произведения, приезжает на бал к губернатору, входит в залу, а там начался танец. Все пришло в движение, «все поднялось и понеслось», полетело «во всю пропалую». И Чичиков проговорил, попятившись: «Вона! Пошла писать губерния!»

С тех пор так стали образно и шутливо говорить и о динамичном начале любого важного дела.

И мы будем говорить грамотно и выразительно!