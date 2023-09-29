29.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорим подруге: бери свой ридикюль и пойдем. Только вот что такое ридикюль и как пишется слово?

Современная женщина на улицу без сумочки не выйдет. А в моду сумки как женский аксессуар вошли во Франции только в XVIII веке. До этого их могли носить только мужчины.

Пудреница, пара перчаток, флакон духов, носовой платок уместились в маленьком мешочке на длинном шнурке, который осмелилась первой взять с собой на бал маркиза де Помпадур. Его назвали по-французски reticule (от латинского reticulum - «сеточка»), потому что первые ридикюли были вязаными. Позже их стали делать из шелка, бархата, украшали вышивкой.

Однако мешочки, пусть маленькие и красивые, в руках светской женщины, по мнению многих мужчин, смотрелись нелепо. Вот и заменили сеточку-reticule созвучным ridicule. Это французское слово означает «нелепый, смешной». По-русски пишется «ридикюль» - с двумя И.

В наши дни история названия забылась. Ридикюлем называют либо мягкую сумочку в виде мешочка либо, в шутку, любую женскую сумку.

Будем говорить грамотно!