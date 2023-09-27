У ножа остриЕ или остриЁ? Как сказать правильно?

27.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

ОстриЕ или остриЁ есть у ножа? Как произносится слово и какая буква пишется в конце?

Острый колющий конец или острая часть любого предмета называется остриЁ: остриё ножа, остриё копья, остриё иголки. И при употреблении в переносном смысле правило то же (остриё критики).

Только в предложном падеже появляется Е: масло на остриЕ ножа, новость на остриЕ пера.

Букву Ё не печатают нигде, кроме словарей и букварей, вот и выходят ошибки в устной речи. Между тем эта важная буква появилась не случайно, потому что отражает особенности русского произношения.

Ввести ее в обиход предложила в конце XVIII княгиня Екатерина Дашкова, подруга и сподвижница Екатерины Великой. В то время шла работа над «Словарем Академии Российской».

Дашкова попросила академиков написать простое слово «ёлка». Пришлось использовать две буквы в начале - iо, по правилам того времени. Княгиня выдвинула идею заменить сочетание букв, поставив две точки над Е.

Судьба у буквы непростая, об этом - в другой раз.

Будем говорить и писать грамотно!