«ТанцОвщицы» или «танцовщИцы» - где ударение?

25.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Все девочки хотят быть красивыми и грациозными, как танцовщИцы. Или танцОвщицы? Куда поставить ударение в слове?

Говорим о распространенной ошибке. Правильно - танцОвщица, с ударением на О. А мужчина-танцОвщик - тоже ударное О. Только так сегодня правильно.

Откроем грамматический словарь, это удобно, потому что слова в нем расположены по алфавиту, но не по начальным буквам, а по конечным. Ищем те, которые оканчиваются на -овщик для мужчин и на -овщица для женщин.

Оказывается, в названиях людей по профессии или роду занятий ударение падает на О почти всегда: убОрщик - убОрщица, закрОйщик - закрОйщица, фасОвщик - фасОвщица, гардерОбщик - гардерОбщица, нормирОвщик - нормирОвщица.

Таких слов в языке более семи десятков, они подчиняются одной закономерности в ударении на О: дрессирОвщик - дрессирОвщица.

Внимание: не страховщИк со страховщИцей (это ошибка), а страхОвщик со страхОвщицей.

И только в нескольких словах из этой группы ударение переместилось с О к концу слова: крановщИк - крановщИца, кладовщИк - кладовщИца. И продавщИца.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно!