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Ликбез

Что такое инсайдерская информация?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Спросите, говорят, у того, кто владеет инсайдерской информацией. Что это значит?

Новейшие заимствования из английского языка пришли в русский только в ХХI веке. Инсайдерский - тот, что относится к инсайдеру (от слова «инсайд», что значит «внутри, в пределах»). И это значение относится прежде всего к информации.

То, что известно только сотрудникам какой-либо фирмы или организации, все чаще называют английским словом «инсайд». Иначе говоря, это информация внутреннего пользования. Инсайдер - тот, кто ею обладает.

Чаще всего модное слово «инсайд» (во множественном числе - «инсайды») используют сегодня, когда речь идет об экономике, политике и спорте. Поделиться инсайдами о планах развития компании - т. е. о том, что ранее обсуждалось только внутри нее.

Инсайдерская информация имеет большую ценность, потому что получена изнутри и не предназначена для посторонних, которые могут использовать ее для собственной выгоды.

Будем внимательны к словам, чтобы не потеряться в мире и говорить грамотно.

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