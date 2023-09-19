Что делать со старым огнетушителем?

19.09.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В гараже осталось несколько старых огнетушителей. Можно ли их выбросить в обычный мусор? И, если нет, то куда деть?

Ответ специалиста

Согласно Приказу МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком хранения должны подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться.

Использованный огнетушитель нельзя выбрасывать в обычный мусор или сжигать. Неправильная утилизация может привести к загрязнению окружающей среды и создать опасность для здоровья.

В Пензе сдать старый огнетушитель можно в центр по переработке отходов на улице Рябова, 30а. Однако это платная процедура. Цена зависит от веса предмета.

Кроме того, огнетушитель, не имеющий повреждений, можно заправить повторно и использовать дальше. Такую услугу оказывают специализированные организации.