Товар в наличии или в наличности?

16.09.2023 | 12:00

Спрашивают: есть стулья в наличности? Что такое наличность? Может быть, здесь нужно слово «наличие»?

И «наличие», и «наличность» в русском языке есть, очень похожи, характеризуют то, что существует, как говорится, налицо. Но различие все-таки есть.

«Наличие» - слово официальное, его синоним - «присутствие», а глагол, от него образованный, тоже официальный - «наличествовать». Проверить наличие стульев на складе, продуктов в магазине, сотрудников в офисе - значит, узнать, наличествуют они или нет.

А наличность, как объясняет словарь, это фактическое количество того, что имеется в наличии на данный момент. Значит, если проверяют наличность стульев на складе, устанавливают, сколько их там сейчас есть.

И количество денег в кошельке - тоже наличность. Именно в этом значении слово чаще всего используется в наши дни.

Проверить наличие денег в кошельке - узнать, есть ли они вообще. И посчитать наличность.

Будем выражать мысль точно и говорить грамотно.