Сколько должны длиться перемены в школе?

15.09.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Сколько должна длиться перемена у школьников между уроками?

Ответ специалиста

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН) продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса и компенсирующего: в них - 40 минут.

«Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития».