Что нужно сделать, чтобы усыновить ребенка?

14.09.2023 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Знакомая погибла в аварии, ее ребенок остался сиротой. Как мне его усыновить?

Ответ юриста

Чтобы усыновить ребенка, необходимо:

- подать соответствующее заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства;

- пройти медкомиссию, чтобы доказать отсутствие заболеваний, мешающих стать родителем. Их перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.;

- подготовить справку об отсутствии судимости (можно получить онлайн).

Заявление на усыновление подается в суд по месту проживания ребенка. К заявлению требуется приложить документы - перечень есть на портале госуслуг. Представитель органов опеки должен принимать участие в заседании.

После вынесения положительного решения ребенок признается судом усыновленным.

Завершающий момент - подача в ЗАГС заявления об оформлении свидетельства об усыновлении.