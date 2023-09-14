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Ликбез

Что нужно сделать, чтобы усыновить ребенка?

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Вопрос от интернет-пользователя

Знакомая погибла в аварии, ее ребенок остался сиротой. Как мне его усыновить?

Ответ юриста

Чтобы усыновить ребенка, необходимо:

- подать соответствующее заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства;

- пройти медкомиссию, чтобы доказать отсутствие заболеваний, мешающих стать родителем. Их перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.;

- подготовить справку об отсутствии судимости (можно получить онлайн).

Заявление на усыновление подается в суд по месту проживания ребенка. К заявлению требуется приложить документы - перечень есть на портале госуслуг. Представитель органов опеки должен принимать участие в заседании.

После вынесения положительного решения ребенок признается судом усыновленным.

Завершающий момент - подача в ЗАГС заявления об оформлении свидетельства об усыновлении.

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