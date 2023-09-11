11.09.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать: жаба душит. О чем и почему так говорят?

Жаба - известное всем земноводное, похожее на большую лягушку. В странах Востока это символ удачи, приносящий богатство, на Руси же, скорее, чего-то неприятного, ведь выглядит жаба не очень-то симпатично: бородавчатая, со слизистой кожей.

У Даля в словаре упоминается «жаба» как название злой женщины и как областное, пензенское название докучливого, навязчивого человека.

Врачи же помнят, что до середины ХХ века жабой называли еще и ангину, воспаление горла, а грудной жабой - стенокардию, болезнь сердца. Пациентам казалось, будто огромная жаба прыгнула на грудь и душит горло, сдавливает сердце. Любопытно, что название «ангина» и происходит от латинского angere - «сдавливать, душить», так что «ангина» буквально «удушье».

Возможно, потому что необходимость расстаться с деньгами тоже вызывает у жадных и завистливых людей что-то похожее на удушье, родилось в конце ХХ века хотя и грубоватое, но образное выражение «жаба душит».

Будем говорить грамотно и выразительно.