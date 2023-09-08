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Ликбез

«Заподлицо» - что означает это слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В доме сделали порог заподлицо. Что это значит? Как написать слово - слитно или раздельно?

Есть такие разновидности языка, которые называют профессиональными, т. к. используют их представители тех или иных профессий. А в словарях термины из профессионального языка помечаются как специальные.

Например, заподлицо (пишется слитно) - это профессионализм из языка столяров и плотников. Догадаться, что он означает, можно обратившись к структуре слова. Внутри - «лицо», понимаемое в переносном значении: «то, что находится впереди» - стена, дверь, порог, столешница и т. п. Приставок две: «за-» и «под-».

Сделать что-нибудь заподлицо - буквально «расположить ЗА чем-то и, чтобы не выпирало, спрятать ПОД чем-то». Например, дверь заподлицо со стеной - вровень с ней, без наличников; мойка на кухне - заподлицо со столешницей; порог заподлицо - чтобы не возвышался над полом и никто не споткнулся.

На литературном языке попросят встроить замок вровень, на одном уровне с поверхностью двери, а на профессиональном - заподлицо.

Будем говорить грамотно.

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