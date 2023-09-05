Что означает глагол «приурочить»?

05.09.2023 | 20:00

Концерт, говорят, приурочен к празднику. Что значит «приурочить», есть ли связь со словом «урок»?

Приурочить - это сделать что-нибудь совпадающим с чем-либо по времени, сроку. А связь у этого глагола не только со словом «урок», но и другими: «срок», «пророк», «оброк», и «обречь», «изречь», и просто «речь». Восходят они древнейшему глаголу, появившемуся еще в дописьменную эпоху, rekti, что значит «говорить».

И пророк - буквально «прорицатель, говорящий, предсказывающий будущее». И «срок» (с приставкой «с-») - буквально «время, которое согласовали, о котором договорились».

И урок не сразу стал учебным занятием или заданием: он от глагола приставкой «у-» urekti - буквально «договориться». Слово «урок» первоначально означало «условие, о котором договорились, обусловленное время, обговоренное». Кто-то пришел в неурочный час - значит, не только не попал на урок в школу, но и пришел в неподходящее время, в то, о котором не договорились.

А если договорились о сроке, о времени события - значит, приурочили к нему.

Будем говорить грамотно.