Сетевое издание|18+|Вторник|5 сен 2023|21:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Что означает глагол «приурочить»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Концерт, говорят, приурочен к празднику. Что значит «приурочить», есть ли связь со словом «урок»?

Приурочить - это сделать что-нибудь совпадающим с чем-либо по времени, сроку. А связь у этого глагола не только со словом «урок», но и другими: «срок», «пророк», «оброк», и «обречь», «изречь», и просто «речь». Восходят они древнейшему глаголу, появившемуся еще в дописьменную эпоху, rekti, что значит «говорить».

И пророк - буквально «прорицатель, говорящий, предсказывающий будущее». И «срок» (с приставкой «с-») - буквально «время, которое согласовали, о котором договорились».

И урок не сразу стал учебным занятием или заданием: он от глагола приставкой «у-» urekti - буквально «договориться». Слово «урок» первоначально означало «условие, о котором договорились, обусловленное время, обговоренное». Кто-то пришел в неурочный час - значит, не только не попал на урок в школу, но и пришел в неподходящее время, в то, о котором не договорились.

А если договорились о сроке, о времени события - значит, приурочили к нему.

Будем говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте