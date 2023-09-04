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Ликбез

«СтАтут» или «статУт»? Где ударение в слове?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как правильно: стАтут или статУт? И что это такое?

Есть «стАтус», а есть «статУт», оба слова книжные, восходят к латинскому глаголу sto (steti, statum), т. е. «стоять».

«Статус» буквально и значит «стояние», а понимается в русском и многих других языках как «состояние, положение, качество, свойство» по отношению к самым разным явлениям.

«Какой у вас гражданский или правовой статус?» - то есть положение в обществе. Или сообщают: «Поселку присвоен статус города», - значит, изменилось его положение в административном устройстве государства. Да и когда спрашивают «В каком статусе он будет на мероприятии?», хотят узнать в какой роли, в каком качестве он там будет.

А «статУт», с ударением на У, буквально - «установленное». Сегодня это официальный термин, значит он «установленное, узаконенное положение», иначе - устав. «СтатУт» - документ, который определяет права и обязанности каких-либо лиц или органов.

Например, Статут ООН или Университетский статут - свод правил, которые устанавливают порядок исполнения или применения чего-либо и обязательно прописаны в документе.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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