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Ликбез

«Великий комбинатор» - откуда выражение?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Он, говорят, великий комбинатор. Что это значит, откуда выражение?

Комбинатор, объясняют словари, это человек, который склонен к комбинациям, умеет ловко добиваться чего угодно разными способами. Именно таким был Остап Бендер - мечтавший быстро разбогатеть главный герой знаменитых романов И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок».

Многие выражения из них стали крылатыми, и люди повторяют вслед за героями: «Командовать парадом буду я!», «Пилите, Шура, пилите», договариваются: «Утром стулья - вечером деньги», вздыхают горько: «Мы с вами чужие на этом празднике жизни», «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих», надеются: «Это хрустальная мечта моего детства». И хотят всего сразу на блюдечке с голубой каемкой, как Остап Бендер, который заявлял, что знает «четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения».

Целая глава в романе «Золотой теленок» названа в его честь «Великий комбинатор». И теперь люди так в шутку называют тех, кто добивается успеха путем сложных комбинаций, уловок, мошенничества.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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