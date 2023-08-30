Куда жаловаться при отравлении шаурмой?

30.08.2023 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купил шаурму на улице в ларьке, съел, и через время резко стало плохо - отравился. Как наказать продавца?

Ответ юриста

Вы можете компенсировать ущерб от отравления и привлечь продавца к ответственности. В соответствии со статьей 7 закона «О защите прав потребителей» услуга должна быть безопасна для жизни и здоровья покупателя.

Вам будет необходимо доказать факт отравления. Обратитесь к врачу как можно быстрее, попросите его выдать медицинское заключение. Желательно, чтобы в нем было указана связь между съеденной шаурмой и отравлением.

Сохраните чек от покупки. Если его нет, найдите свидетелей, которые смогут подтвердить ваши слова.

После этого необходимо написать претензию на имя владельца точки общепита. К ней добавьте копию заключения врача и чек (если он есть). Отправить все это нужно заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вы можете потребовать возврата денег за покупку, компенсации расходов на лечение, утраченного заработка (если пришлось уйти на больничный) и морального вреда.

Если ситуацию уладить не удастся, вы вправе подать иск в суд. Также отправьте жалобу в Роспотребнадзор, чтобы виновных привлекли к ответственности.