30.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не получается, как не крути. Или «как ни крути»? «Не» или «ни» пишется в этом случае?

У хитрой частицы «ни» - усилительная функция. Причем усиливать она может не только отрицание, но и утверждение.

С отрицанием проще. Если в предложении уже есть частица «не», значит, вторая - «ни». Отрицаем:

НЕ пришел (не участвовал, не ответил на вопрос) НИ один человек.

Можно сказать: Маша и Петя НЕ пришли. А можно усилить отрицание: НЕ пришли НИ Маша, НИ Петя. «НИкто НЕ пришел» - здесь «ни» выступает уже как приставка.

Частица может усилить и утверждение: у кого НИ спроси, все молчат (то есть спрашивали у всех, но ответа нет). То же самое - «где бы НИ бывал, везде мне рады» (то есть бывал много где, и повсюду были рады видеть).

Поэтому с «ни» пишется и устойчивый оборот «как ни крути» (то есть в любом случае, при любых обстоятельствах): все получится (или не получится), как ни крути.

Будем говорить и писать грамотно.