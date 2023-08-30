Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|20:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

«Как НЕ крути» или «как НИ крути»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не получается, как не крути. Или «как ни крути»? «Не» или «ни» пишется в этом случае?

У хитрой частицы «ни» - усилительная функция. Причем усиливать она может не только отрицание, но и утверждение.

С отрицанием проще. Если в предложении уже есть частица «не», значит, вторая - «ни». Отрицаем:

НЕ пришел (не участвовал, не ответил на вопрос) НИ один человек.

Можно сказать: Маша и Петя НЕ пришли. А можно усилить отрицание: НЕ пришли НИ Маша, НИ Петя. «НИкто НЕ пришел» - здесь «ни» выступает уже как приставка.

Частица может усилить и утверждение: у кого НИ спроси, все молчат (то есть спрашивали у всех, но ответа нет). То же самое - «где бы НИ бывал, везде мне рады» (то есть бывал много где, и повсюду были рады видеть).

Поэтому с «ни» пишется и устойчивый оборот «как ни крути» (то есть в любом случае, при любых обстоятельствах): все получится (или не получится), как ни крути.

Будем говорить и писать грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте