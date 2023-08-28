День удалсЯ или удАлся? Как правильно?

28.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как вчерашний день - удалсЯ? Или удАлся? Где ударение в слове?

У глаголов одна из трудностей связана с ударением в прошедшем времени. УдалсЯ - такое ударение считается устаревшим. Современная норма рекомендует ставить его на корень -да-: день удАлся - так правильно.

Есть и подсказки. Так, в глаголах «удаться», «раздаться», «продаться», «задаться», «податься» и других однокоренных, которые начинаются с приставки, можно ориентироваться на ударение в прошедшем времени глагола без приставки - «даться». Современная норма привела ударение в этих глаголах к единообразию.

Например, работа далАсь легко - песня раздалАсь, вопросом задалАсь, встреча удалАсь и т. д. Это в женском роде, в среднем тоже: далОсь - раздалОсь, удалОсь.

В мужском роде ориентир тот же. Легко дАлся урок - ударение на корне и в приставочных глаголах: раздАлся звук, день не задАлся или, напротив удАлся.

Будем следовать современной норме, чтобы говорить грамотно.