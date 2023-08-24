В задании ЕГЭ по русскому языку поставлен вопрос: отношения дружественные или дружеские? Какое слово нужно в этом сочетании?
Взаимная привязанность, доверие, духовная близость, общность интересов - вот что такое дружба, самые тесные отношения, которые связывают людей. И язык отражает этот факт: старый друг лучше новых двух, не имей сто рублей, а имей сто друзей, гласят пословицы.
А люди, оказывая доверие, порой обращаются даже к незнакомым: «Друзья!» И о чем-то привычно просят: «Помоги, будь другом».
Очень похожи прилагательные-паронимы «дружеский» и «дружественный». Они характеризуют отношения друзей, но у каждого - свой оттенок значения и сочетаемость разная.
Говорят дружеским тоном, проявляют дружеское участие, на дружеской ноге - значит, здесь отношения друзей. Это об отдельных людях.
А если речь о взаимно благожелательных отношениях между государствами, народами, организациями, то по языковой традиции их называют дружественными: дружественные связи между народами, дружественное сотрудничество.
Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.
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