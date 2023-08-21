Брат нАзваННый или назвАНый?

21.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: он мне нАзваННый брат. Или брат назвАНый? Кого так называют? Где ударение и сколько Н в слове?

В русском языке есть несколько пар похожих слов, значения которых различает количество Н, а иногда и ударение.

Например, кончеННый в срок проект - тот, что завершили, кончили, - пишется два Н по правилу. Но одна Н, если речь о человеке, ни на что больше не способном: кОнчеНый человек, - вздыхают с сожалением.

Или посАжеННый картофель, его посадили на грядке - пишется два Н. А за русским свадебным столом в отсутствие родных родителей на почетное место сажали тех, кто их замещал: посажЁНый отец и посажЁНая мать - в таком значении пишется одно Н, а ударение меняет место.

От глагола «назвать» тоже два разных слова: нАзваННый в честь деда, - два Н, ударение на первом слоге. Но тот, кто очень близок, кого считают почти братом - назвАНый брат, почти сестра - назвАНая сестра.

Будем говорить и писать грамотно.