Как правильно - «мОгущий» или «могУщий»?

16.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: это человек, мОгущий много сделать. Или «могУщий»? Где правильное ударение?

Многие удивятся, но правильно ставить ударение на У: могУщий. Единодушны все словари. И специальный словарь «Русское словесное ударение» подчеркивает: не мОгущий, а могУщий.

Впрочем, слово книжное, чаще встречается в письменной речи, как и большинство подобных ему. Это причастия - они похожи на прилагательные, называют признак по действию и образованы от глаголов: мочь - могУщий, звонить - звонЯщий, ходить - ходЯщий, носить - носЯщий, держать - держАщий и т. д.

В старину ударение падало только за корнем, сегодня в отдельных случаях оно сдвинулось на корень (ехать - Едущий), а у некоторых - два нормативных варианта (дАвящий - давЯщий). Так что без справочника не обойтись.

Правда, есть подсказка. Части слов -ущ- (-ющ-) и -ащ- (-ящ) у современных причастий старославянские. Их русские эквиваленты в прилагательных с буквой либо звуком Ч подскажут правильное место ударения: ходЯщий - ходЯчий, стоЯщий - стоЯчий, лежАщий - лежАчий. Закономерно, что раз могУчий, то и могУщий.

Будем говорить и грамотно.