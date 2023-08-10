Что означает слово «напортачить»?

10.08.2023 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Часто говорят: это вы напортачили. Что значит «напортачить»?

«Напортачить - значит, накосячить», - объясняют некоторые, не думая, что используют в качестве синонима слово из блатного жаргона. Его в словарях нет. А «напортачить», «портачить» есть, правда, с пометкой «грубое, просторечное, бранное». Конечно, бранное: кто же будет доволен, если напортачили, т. е. сделали очень плохо - или потому что не умеют, или к делу отнеслись небрежно.

С портками (т. е. штанами) и портными, несмотря на сходство звучания, связи нет. Портачить - не шить портки. В русских говорах были когда-то родственные «портаха» (неумелая женщина), «портель» (неумелый, портящий все работник). В словаре же найдется редкое слово «портач» (неумелый работник, портящий все). Конечное «-ач» указывает на человека (сильный - силач, лихой - лихач, шутит, хохмит - хохмач).

«Портач» - именно от глагола «портить», предполагают ученые. Родилось это слово, а уж от него - «портачить». Это выразительное слово уместно далеко не всегда, лучше заменить его нейтральным родственным «портить».

Будем говорить грамотно и выразительно.