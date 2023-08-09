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Ликбез

Что делать, если нашел чужую карту?

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Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок нашел чужую банковскую карту на улице и принес домой. Как нам вернуть ее владельцу?

Ответ юриста

Если вы нашли банковскую карту, принадлежащую незнакомому человеку, самым правильным поступком будет обращение в банк. Позвоните на телефон горячей линии, указанный на обороте, и расскажите сотруднику о находке. Далее следуйте указаниям. Как правило, банки просто блокируют утерянные карты.

Также вы можете связаться с владельцем напрямую. Сделать это легко - достаточно отправить символический перевод, например 1 рубль, на указанный на карте счет и добавить к нему сообщение со своим номером телефона. Тогда хозяину придет уведомление, и он вам перезвонит.

Если на все это нет времени, вы можете просто повредить чип, разрезать карту и выбросить в мусорное ведро. Так ей никто не сможет воспользоваться.

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