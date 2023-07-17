Какие документы нужны для регистрации ООО?

Вопрос от интернет-пользователя
Какие документы необходимо предоставить для регистрации общества с ограниченной ответственностью?
Ответ юриста
Для регистрации ООО необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление на государственную регистрацию.
- Учредительный договор (либо устав).
- Протокол учредительного собрания (решение учредителей о создании ООО).
- Документ, подтверждающий внесение уставного капитала.
- Копии паспортов всех учредителей.
- Реквизиты организации (полное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и КПП).
- Доверенность, если представитель будет подавать документы от имени учредителей.
- Документы, подтверждающие право пользования помещением (свидетельство о собственности, договор аренды и т.д.).
- Лицензия (если деятельность организации требует лицензирования).
- Платежные документы (квитанции о внесении государственной пошлины и регистрационного сбора).
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