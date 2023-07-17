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Ликбез

Какие документы нужны для регистрации ООО?

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Вопрос от интернет-пользователя

Какие документы необходимо предоставить для регистрации общества с ограниченной ответственностью?

Ответ юриста

Для регистрации ООО необходимо предоставить следующие документы:

- Заявление на государственную регистрацию.

- Учредительный договор (либо устав).

- Протокол учредительного собрания (решение учредителей о создании ООО).

- Документ, подтверждающий внесение уставного капитала.

- Копии паспортов всех учредителей.

- Реквизиты организации (полное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и КПП).

- Доверенность, если представитель будет подавать документы от имени учредителей.

- Документы, подтверждающие право пользования помещением (свидетельство о собственности, договор аренды и т.д.).

- Лицензия (если деятельность организации требует лицензирования).

- Платежные документы (квитанции о внесении государственной пошлины и регистрационного сбора).

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