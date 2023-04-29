Спрашивают: какая муха тебя укусила? Почему так говорят и что это значит?
Маленькое назойливое насекомое получило название в русском и других языках за звук, который она издает: в латинском - «муска», в греческом - «муйя», в болгарском - «мухА», а в сербохорватском, чешском, польском, словацком - так же, как и в русском, «мУха».
Живет это слово и в устойчивых оборотах. Лентяи обычно сидят и мух считают, а если что и делают, то вяло, как сонные мухи.
Еще одно устойчивое выражение пришло в русский язык из французского. Наблюдательные французы заметили, что внезапный укус мухи или слепня вызывает болезненную реакцию - человек невольно подпрыгивает и возмущенно восклицает.
Именно поэтому, если человек вдруг ведет себя странно, непонятно, почему-то сердится, злится, его спрашивают: какая муха тебя укусила?
Будем говорить грамотно и выразительно.
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