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Ликбез

«Если друг оказался вдруг…» - кто автор крылатой фразы?

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Надеялись на друга, а он не помог. Говорят: если друг оказался вдруг… Кто автор крылатой фразы?

Это слова Владимира Семеновича Высоцкого, 85 лет со дня рождения которого отмечалось в январе 2023 года. Они из песни о друге, прозвучавшей впервые в 1966 году в фильме «Вертикаль»: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…».

Слава талантливого актера и выдающегося поэта XX века, барда живет и в веке XXI, как и строчки из песен. И люди говорят словами Высоцкого: «лучше гор могут быть только горы», «я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно, когда в нее плюют».

«Чуть помедленнее, кони» - так шутливо просят не спешить (словами из песни «Кони привередливые»). Иронизируют, что «жираф большой, ему видней», а делать утреннюю гимнастику, «вдох глубокий, руки шире», полезно, ведь «бег на месте общепримиряющий».

Это только малая часть выражений В. С. Высоцкого, которые обогатили язык. Будем говорить грамотно и выразительно.

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