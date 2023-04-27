«Позорище!» - о ком и когда так говорят?

27.04.2023 | 10:00

Стыдят кого-то: позорище! А что такое позорище?

В современном понимании «позор» и «позорище» - постыдное, унизительное для кого-то положение. Но, если вглядеться, можно обнаружить в них корень -зор-, такой же, как, например, в прилагательном «зоркий».

Словари приводят и другие родственные: «зрачок», «призрак», «зрение», «зеркало» и, конечно, глагол «зреть», от которого все они родились.

В древности «зреть» сначала означало «сиять», отсюда слово «заря». А потом закрепилось понимание «смотреть». «Зри в корень», призывал Козьма Прутков, и «позор» в буквальном изначальном значении - «то, на что зрят».

Современное русское значение родилось от старинного обычая выставлять преступников на всеобщее обозрение в публичном месте - на позор, позорище, у позорного столба.

История народа отражается в языке. Будем говорить грамотно и выразительно.