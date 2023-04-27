Сетевое издание|18+|Четверг|27 апр 2023|11:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

«Позорище!» - о ком и когда так говорят?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стыдят кого-то: позорище! А что такое позорище?

В современном понимании «позор» и «позорище» - постыдное, унизительное для кого-то положение. Но, если вглядеться, можно обнаружить в них корень -зор-, такой же, как, например, в прилагательном «зоркий».

Словари приводят и другие родственные: «зрачок», «призрак», «зрение», «зеркало» и, конечно, глагол «зреть», от которого все они родились.

В древности «зреть» сначала означало «сиять», отсюда слово «заря». А потом закрепилось понимание «смотреть». «Зри в корень», призывал Козьма Прутков, и «позор» в буквальном изначальном значении - «то, на что зрят».

Современное русское значение родилось от старинного обычая выставлять преступников на всеобщее обозрение в публичном месте - на позор, позорище, у позорного столба.

История народа отражается в языке. Будем говорить грамотно и выразительно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте