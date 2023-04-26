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Ликбез

Кого называют пращуром и почему?

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В торжественной речи вспоминают великих пращуров. Кто такой пращур?

«Пращур» начинается с «пра-», как «прадед» и «прабабушка». Здесь приставка «пра-» означает «изначальность, первоначальность». Так, древняя исконная родина - прародина, а древнейший язык, «предок» современного, - праязык.

В середине XIX века Даль в своем словаре объяснял: «пра-» обозначает не только предшествование, но и родство, и связь в дальнем восходящем или нисходящем порядке потомков и предков. Есть праотцы, прадеды, бывают и правнуки.

В слове «пращур» - забытый корень «-щур-». Лингвисты видят его связь с тоже не всем понятным словом «шурин». Шурин - брат жены, родственник. По мнению некоторых ученых, оба слова восходят к глаголу «шить» (в первоначальном значении - «соединять, связывать»). Пращур - связанный родственными узами далекий предок.

Будем хранить традиции пращуров и говорить грамотно.

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