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Ликбез

«Рутина заела» - что такое рутина?

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«Как дела?» - спрашивают. Отвечают: «Рутина заела». Что такое рутина?

Слово «рутина» пришло из французского почти два века назад. У него есть родственники: немецкое «маршрут» и английское «роутер». «Рут» во всех этих словах значит «дорога», а восходят они к латинскому сочетанию rupta via - буквально «проторенная дорога».

В немецком языке сложили «рут» и «марш» и получили «маршрут», то есть заранее намеченный путь следования, и это слово появилось в русском в эпоху Петра I. А английское «роутер» совсем недавно - уже в эпоху интернета.

«Рутина» тоже буквально «дорога», но изрядно исхоженная, истоптанная, надоевшая. Недаром словари помечают это слово как неодобрительное. Означает оно консервативный, установившийся, застывший обычай, шаблон, привычку, которым люди механически следуют изо дня в день.

И однообразная, привычная работа тоже рутина.

Будем бороться с застоем однообразия в делах и образе жизни, рутиной, и говорить грамотно.

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