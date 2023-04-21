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Ликбез

Орел и решка - почему они так называются?

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Гадают: орел или решка? Что такое решка и почему так называется?

Это старинное гадание и азартная игра, цель которых - угадать, какой стороной ляжет подброшенная монета: орлом, то есть той, на которой изображен герб, или обратной, решкой.

Понятно, почему орлом: герб Российской Империи, да и современный российский - это двуглавый орел. Игра поэтому и называлась «орлянка».

А почему решка? В классической русской литературе есть объяснение: там нередко используют вместо «решки» «решетку». Решка - это, действительно, сокращение от слова «решетка». На стороне монеты, обратной гербовому изображению, не всегда были цифры, обозначающие ее стоимость, зато там чеканили замысловатый рисунок из слов или букв. Неграмотным людям он казался похожим на решето, отсюда и название.

И орел не всегда так назывался. У Владимира Ивановича Даля можно встретить такой пример - «копье али решето?».

История народа отражается в словах. Будем говорить грамотно.

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