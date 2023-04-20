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Ликбез

«В сЕти Интернет» или «в сетИ Интернет»?

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Говорят: посмотрю в сети Интернет. В сЕти или в сетИ - куда поставить ударение в слове?

Рыбацкая сеть, торговая, компьютерная, электросеть, сеть салонов красоты - у всех в основе значения заложено самое первое, известное всем славянским языкам «сеть» (буквально - «связанное»).

Ударение в форме множественного числа, кроме как в именительном и винительном падеже (сЕти), можно безошибочно ставить на окончание: сетЕй, сетЯм, сетЯми, о сетЯх. В форме единственного - почти всегда на первый: нет сЕти, к сЕти, сЕтью.

Предложный падеж называется так, потому что всегда в современном русском языке употребляется с предлогом. Предлоги придают разные оттенки значению и меняют ударение.

Если речь об объекте, на который распространяется действие, то ударение ставится на первый слог: о чем? - о сЕти. Если идет разговор о месте действия, оно перемещается на последний: где? - в сетИ.

В обиходе различия между оттенками значений постепенно стираются.

Будем говорить грамотно.

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