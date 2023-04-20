Может ли жена расписаться в договоре за мужа?

Вопрос от интернет-пользователя
Заключал договор со строительной бригадой. Когда они все доделали, меня не было дома, и акт приемки подписала жена. Я приехал и увидел множество недочетов, сам бы такую работу не принял. Позвонил - сказали, что все подписано, значит, переделывать не будут. Но подпись стоит не моя, разве это законно?
Ответ юриста
Это незаконно, так как подрядчик обязуется выполнить работу, предложенную определенным лицом, и сдать результат ему же. Если акт подписан человеком, который не является заказчиком, то не имеет юридической силы, если только вы не уполномочили на это.
Подпись можно оспорить. Вам необходимо обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.
ГК РФ Статья 425. Действие договора: «Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения».
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