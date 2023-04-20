Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|22:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Может ли жена расписаться в договоре за мужа?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Заключал договор со строительной бригадой. Когда они все доделали, меня не было дома, и акт приемки подписала жена. Я приехал и увидел множество недочетов, сам бы такую работу не принял. Позвонил - сказали, что все подписано, значит, переделывать не будут. Но подпись стоит не моя, разве это законно?

Ответ юриста

Это незаконно, так как подрядчик обязуется выполнить работу, предложенную определенным лицом, и сдать результат ему же. Если акт подписан человеком, который не является заказчиком, то не имеет юридической силы, если только вы не уполномочили на это.

Подпись можно оспорить. Вам необходимо обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.

ГК РФ Статья 425. Действие договора: «Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте