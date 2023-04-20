Может ли жена расписаться в договоре за мужа?

20.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Заключал договор со строительной бригадой. Когда они все доделали, меня не было дома, и акт приемки подписала жена. Я приехал и увидел множество недочетов, сам бы такую работу не принял. Позвонил - сказали, что все подписано, значит, переделывать не будут. Но подпись стоит не моя, разве это законно?

Ответ юриста

Это незаконно, так как подрядчик обязуется выполнить работу, предложенную определенным лицом, и сдать результат ему же. Если акт подписан человеком, который не является заказчиком, то не имеет юридической силы, если только вы не уполномочили на это.

Подпись можно оспорить. Вам необходимо обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.

ГК РФ Статья 425. Действие договора: «Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения».