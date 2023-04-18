«Модный лук» - о чем так говорят?

18.04.2023 | 10:00

Смотрят модный журнал. Ой, говорят, какие интересные три лука. Какой лук имеют в виду?

В русском языке давно живут два слова «лук». Первое, более популярное, обозначает растение лук, который для остроты добавляют в самые разные блюда. Это полезный «лук от семи недуг», говорят в народе. Его нельзя посчитать, сказать «три лука» - вместо этого «одна штука», «луковица».

У второго лука, того, что со стрелами, множественное число есть: лук - луки. Это старинное оружие получило название за изогнутую форму.

Но совсем недавно в русский пришел еще один «лук», заморский. Происходит слово от английского look - «смотреть», «глядеть» и «выглядеть», а еще то, как что-то или кто-то выглядит.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.