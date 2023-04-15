15.04.2023 | 10:00

Говорят: «Студенты прослушали лекцию». Что это значит - прослушали?

Ответственные студенты были внимательны, ловили каждое слово преподавателя и всю лекцию прослушали, то есть выслушали. А безответственные - наоборот, все время были заняты перепиской по телефону, но они тоже лекцию прослушали - пропустили главное мимо ушей.

В русском и многих других языках есть хитрые слова, которые без контекста понять невозможно. Все потому, что они способны выразить значения не просто разные, а противоположные.

Одно дело вывести новый сорт, то есть создать. Другое - тараканов вывести, то есть уничтожить.

Или залечить рану - улучшить состояние здоровья, а ухудшить - тоже залечить (до смерти). Или завязать, в одном из значений - начать: завязали отношения или разговор. И наоборот - закончить, покончить: завязали с дурной привычкой, например.

Глаголы «просмотреть» и «прослушать» тоже могут подразумевать противоположное.

Чтобы человека понимали, ему нужно внимательно выбирать окружение для таких слов.

Будем говорить грамотно.