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Ликбез

Какого человека называют букинистом?

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В магазине нет нужной книги, но можно посмотреть у букиниста. Кто такой букинист?

Тот, кто привык объяснять значение, вглядываясь в слово, обнаружит там корень «бук» и будет прав. «Бук» - это «дерево», но не только.

На мягких буковых дощечках когда-то писали, вырезали буквы, поэтому славянское слово «буква» тоже от «бука».

В английском слово «бук» стало названием «книги». Как и в немецком - «бух», и во французском - «букин». От французского и родилось слово «букинист». Это человек, который не просто любит книги. Он сделал своей профессией собирать, покупать, но не новые, а поддержанные книги, и продавать их.

Лавку букиниста в современном мире можно назвать букинистическим магазином. Там торгуют книгами, уже побывавшими в чьих-то руках, а сама букинистическая книга - не только поддержанная, скорее редкая, вышла, например, малым тиражом и давно. И ценная, та, которую можно встретить только у букинистов.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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