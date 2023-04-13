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Ликбез

Уделяют внимание на это или этому?

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Хорошо, говорят, что вы уделили внимание на это. Нет ли здесь ошибки? Уделяют внимание на это или этому?

Уделить внимание на что-либо с предлогом «на» - ошибка. Синонимичные сочетания «уделять внимание» и «обращать внимание» управляют существительными по-разному, требуют от них разных падежей.

Обращать внимание на что-то, а уделять внимание чему-то. Это современная грамматическая норма.

В речи часто встречаются ошибки в выборе падежа и предлога. Причина многих из них в том, что часто люди руководствуются ложной аналогией, наделяют синонимы одинаковыми грамматическими свойствами.

Например, «базироваться» - значит «опираться». Но базируются на результатах - на чем, а опираются на результаты - на что.

Уделим внимание (чему?) изучению языка. И обратим внимание (на что?) на правила грамматики.

Будем говорить грамотно.

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