12.04.2023 | 10:00

Говорят: «У страха глаза велики». Что это значит? Какое продолжение у пословицы?

Работают добросовестно - «не за страх, а за совесть». Действуют на свою ответственность - «на свой страх и риск». А благородного человека называют «рыцарем без страха и упрека».

Психологи относят страх к базовым эмоциям человека. Это боязнь, тревожное состояние от испуга, грозящего или воображаемого бедствия.

Само древнее слово «страх» первоначально значило «оцепенение, остолбенение», оно отражало то, что происходит с человеком, который страх испытывает.

«Делают что-то со страху», «страх обуял», «замер от страха», «от страха поджилки трясутся, ноги покосились». И в словаре Даля найдется подтверждение этому - «у страха ноги хрупки».

Приводит Даль и пословицу, которая заявляет, что человек, объятый страхом, неспособен действовать разумно. В полном варианте звучит так: «У страха глаза велики, да ничего не видят».

Будем говорить грамотно и выразительно.