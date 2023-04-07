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Ликбез

Возможность ПРЕДставлена или ПРЕДОставлена?

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Говорят: вам была представлена возможность. Или предоставлена? Какое слово здесь уместно?

Даже те, для кого русский язык родной, нередко путают паронимы. Эти слова обманывают внешним сходством. Корень у них общий, но разные приставки и суффиксы создают различия в значениях и способности сочетаться с другими словами.

Чтобы не ошибиться, нужно найти основу в значении каждого из паронимов.

«Представить» значит «показать, предъявить»: представить родителям друга (показать), представить себе (вообразить).

Отчет, документы, заключения, факты, доказательства, список, справку тоже представляют (предъявляют). К награде тоже правильнее представить - показать, кто ее достоин.

А «предоставить» (с приставкой «предо-») значит «дать, отдать»: предоставить помощь, участок, кредит, удобства. Предоставляют (дают) слово на собрании.

Возможность тоже предоставляют, но есть нюанс: сама возможность не предоставляется, а представляется.

Будем говорить грамотно.

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