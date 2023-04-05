Что означает выражение «с корабля на бал»?

05.04.2023 | 20:00

Я тут, говорят, с корабля на бал. Что значит это выражение?

Автор крылатой фразы - Александр Сергеевич Пушкин. В его романе можно найти строки, которые описывают главного героя, оказавшегося на балу после долгих странствий по свету:

«И путешествия ему,

Как все на свете, надоели,

Он возвратился и попал,

Как Чацкий, с корабля на бал».

А Чацкий - это герой комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Ее появление в 1825 году стало большим событием не только для Пушкина, а для всей русской культуры.

Современники Пушкина и Грибоедова хорошо понимали сравнение, ведь по сюжету Чацкий, возвратившись на родину из-за границы, тоже почти сразу попадает на бал.

«С корабля на бал» говорят сегодня, когда оказываются в неожиданной ситуации, когда происходит резкое изменение положения или когда попадают туда, куда вовсе не собирались.

Будем говорить грамотно и выразительно.