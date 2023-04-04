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Ликбез

Кого называют Обломовым и почему?

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Говорят с осуждением: лежит весь день на диване, настоящий Обломов! Кого так называют и почему?

Обломов - герой одноименного романа, который писатель Иван Александрович Гончаров подарил русской литературе. А в русский язык вошли два новых слова: «Обломов» и «обломовщина».

Обломов - помещик, который вел праздную, сонную, бездеятельную жизнь, лежа на диване, предаваясь бесплодным размышлениям, мечтая о том, как бы все улучшить, но ничего при этом не делая.

Друг Обломова Штольц подобрал меткое слово, характеризующее такое существование: «Это не жизнь, это какая-то обломовщина». А известный критик Дмитрий Иванович Писарев констатировал, что слово не умрет, оно составлено так удачно, так осязательно характеризует один из главных пороков русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы проникнет в русский язык и войдет во всеобщее употребление.

Обломовым иронично называют ленивого, апатичного, безвольного и бездеятельного человека.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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