Что такое верификация и как пишется слово?

31.03.2023 | 20:00

Просят: пройдите верификацию. Что значит это слово и как оно пишется?

Грамотно писать «верификация». Слово интернациональное, восходит к латыни. Вторая его часть «-фикация» - от латинского глагола facere, что значит «делать». У него тот же древний корень, что и в русских «вера», «доверие», «верить». Получается, «верификация» - буквально «проверка на истинность». Установить достоверность - значит верифицировать.

Обычно верифицируют данные - проверяют истинность, чтобы обеспечить их безопасность, предотвратить мошенничество или любой злой умысел.

При входе, например, на сайт госуслуг или оплате онлайн покупки просят подтвердить: ввести пароль, кодовое слово, паспортные данные, чтобы удостовериться, что это настоящий владелец аккаунта/карты. То есть данные верифицируют.

Будем внимательны к словам, чтобы не потеряться в мире и говорить грамотно.