Что означает выражение «перемывать косточки»?

30.03.2023 | 20:00

Некоторые любят, как говорится, перемывать косточки. Что это значит?

Выражение восходит к глубокой, дописьменной старине, когда у многих народов, и у славян в том числе, считалось, что душа не сразу покидает тело, а лишь когда на костях, захороненных в земле, не остается ничего. Если же над умершим тяготело проклятие, он мог, как думали древние, выходить из могилы в виде упыря, вурдалака, вампира и губить все живое.

Так что для безопасности останки спустя какое-то время выкапывали, кости промывали чистой водой и хоронили заново. Во время обряда вспоминали подробности жизни покойника.

Прошли столетия, но сохранились слова и выражения, которые понимаются теперь в переносном смысле. Костерить (или костить) кого-то - значит бранить, ругать его последними словами. Перемывать косточки - сплетничать, обсуждать за спиной, злословить. Разобрать по косточкам - обсудить в деталях в негативном ключе, раскритиковать.

История народов отражается в языке. Будем говорить грамотно.