«Отъедь» или «отъехай» - как правильнее попросить?

29.03.2023 | 20:00

Просят на парковке: отъедь назад. Или правильнее сказать «отъехай»? Или нужно выразиться по-другому?

И «отъедь назад», и «отъехай» с точки зрения литературной нормы неправильны, даже если сопровождаются словом «пожалуйста».

Чтобы попросить о чем-то, приказать что-то сделать, используют особую форму глагола. Она даже называется понятно - повелительное наклонение.

Не у всех глаголов эта форма есть, а некоторые пользуются чужими.

Например, родственные слову «ехать» глаголы «отъехать», «заехать», а также «приехать», «въехать», «выехать» - совершенного вида, отвечают на вопрос «что сделать?». Но для повеления используют форму соответствующего глагола вида несовершенного: «приехай» и «приедь» - ошибки, правильно «приезжай». «Заехай» и «заедь» - тоже неверно, нужно «заезжай».

Грамотно просить так: «отъезжай», «въезжай», «заезжай». Форма «езжай», хоть и не считается неправильной, допустима только в неофициальном разговоре.

Будем следовать языковой норме, чтобы говорить грамотно.