«ГранД» или «гранТ» - как написать и что означает слово?

На развитие науки, на новые проекты нередко выделяют гранты. Или гранды? Т или Д поставить в конце слова и что оно означает?
Есть и гранты, и гранды.
Слово с буквой Д в конце восходит к латинскому grandis, что значит «большой, огромный». Так именовали вельможу, аристократа в Испании. Но не только: «гранд-» в начале слов придает им значение величественности: гранд-дама - дама из высшего общества.
«Грант» пришел в русский язык через английский или французский, но восходит тоже к латыни - от того же корня, что и «кредит». Происходит от латинского credere, что значит «верить, доверять».
Кредит дают тем, кому можно доверить деньги, когда уверены, что их вернут с процентами. Грант - тоже деньги, но дают их безвозмездно, чтобы поддержать какой-нибудь проект или научное исследование.
Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.
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