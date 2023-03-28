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Ликбез

«ГранД» или «гранТ» - как написать и что означает слово?

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На развитие науки, на новые проекты нередко выделяют гранты. Или гранды? Т или Д поставить в конце слова и что оно означает?

Есть и гранты, и гранды.

Слово с буквой Д в конце восходит к латинскому grandis, что значит «большой, огромный». Так именовали вельможу, аристократа в Испании. Но не только: «гранд-» в начале слов придает им значение величественности: гранд-дама - дама из высшего общества.

«Грант» пришел в русский язык через английский или французский, но восходит тоже к латыни - от того же корня, что и «кредит». Происходит от латинского credere, что значит «верить, доверять».

Кредит дают тем, кому можно доверить деньги, когда уверены, что их вернут с процентами. Грант - тоже деньги, но дают их безвозмездно, чтобы поддержать какой-нибудь проект или научное исследование.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.

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