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Ликбез

Что имеют в виду, говоря «с языка сняли»?

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Беседуют и говорят: «Ой, с языка сняли!» О чем это, что имеют в виду?

Владимир Иванович Даль в своем знаменитом словаре определял язык как мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки к зубам пищи и для распознания вкуса, а также для словесной речи.

Пословиц и устойчивых оборотов о языке в русском не сосчитать: «Мал язык, а всем телом владеет», «Не спеши языком, торопись делом», «Не ножа бойся, а языка». Устали - говорим «язык на плече». А если кто-то нас опередил, высказал то, что мы сами хотели сказать, говорим «с языка сняли».

Язык дает возможность выражать мысль точно и говорить грамотно.

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