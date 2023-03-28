Что имеют в виду, говоря «с языка сняли»?

28.03.2023 | 10:00

Беседуют и говорят: «Ой, с языка сняли!» О чем это, что имеют в виду?

Владимир Иванович Даль в своем знаменитом словаре определял язык как мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки к зубам пищи и для распознания вкуса, а также для словесной речи.

Пословиц и устойчивых оборотов о языке в русском не сосчитать: «Мал язык, а всем телом владеет», «Не спеши языком, торопись делом», «Не ножа бойся, а языка». Устали - говорим «язык на плече». А если кто-то нас опередил, высказал то, что мы сами хотели сказать, говорим «с языка сняли».

Язык дает возможность выражать мысль точно и говорить грамотно.