Что означает слово «пролонгировать»?

23.03.2023 | 20:00

Говорят: договор пролонгирован. Что значит «пролонгировать»?

Тот, кто хоть немного знает английский, предположит, что есть связь между «пролонгировать» и long, то есть «длинный». И это действительно так, только и в английском слово появилось на основе латинского longus («продолжительный»).

Латинский глагол prolongo, то есть «продолжать, продлевать», привел к появлению в европейских языках других глаголов с тем же значением.

В русский слова «пролонгация», «пролонгировать» попали в середине 30-х годов XX века, однако толковые словари русского языка до сих пор снабжают их ограничительной пометкой «специальное», потому что их среда обитания ограниченна - юридические тексты. Там можно встретить выражения «пролонгация векселя», «пролонгация сроков аренды здания» (продление). Если договор пролонгирован, значит, срок его действия продлен.

Понимать значения слов, использовать их к месту - значит, говорить грамотно.