«По срЕдам» или «по средАм» - где ударение?

21.03.2023 | 20:00

В объявлении указано: врач принимает по средам. Куда поставить ударение в последнем слове?

Ударение различает значения похожих и в то же время разных слов в некоторых падежах: изучить средУ, приехать в срЕду.

Книжное слово «среда» используется обычно в научной и официальной речи, общее его значение - «окружение, то, что окружает кого-то или что-то». Так и говорят: окружающая среда, социальная среда, среда обитания. А вещество, которое заполняет собой какое-то пространство, - тоже среда: жидкая, воздушная и т. д.

В этих значениях ударение в дательном падеже слова (кому? чему?) падает только на первый слог: к срЕдам обитания.

Третий день недели получил название за то, что находится в середине недели, и это тоже среда, но другая. Строгая литературная норма рекомендует произносить это общеупотребительное слово с ударением на окончании: тренировка по средАм.

Итак, распределяют по срЕдам обитания, а прием врач ведет по средАм.

Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.