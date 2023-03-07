Кто такой сенатор и почему так называется?

В новостях постоянно сообщают: «сенаторы рассмотрели», «сенаторы обсудили»... А кто такие сенаторы?
Сенатор, поясняет словарь, это член сената. Первый сенат появился очень давно, примерно в VI веке до нашей эры. Так называли в Древнем Риме высший орган государственной власти.
Слово восходит к латинскому senex, что значит «старик, старец». В древнеримский сенат входили самые уважаемые, умудренные опытом представители благородных патрицианских родов.
В России тоже когда-то был Правительствующий сенат, подчинявшийся императору, его учредил Петр I.
В современной России сената нет, а сенаторы есть. Утвердил такое звание специальный федеральный закон, принятый в 1994 году. С тех пор представители верхней палаты российского высшего законодательного органа Государственной Думы тоже называются «сенаторы», иначе - «члены Совета Федерации».
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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