Кто такой сенатор и почему так называется?

07.03.2023 | 10:00

В новостях постоянно сообщают: «сенаторы рассмотрели», «сенаторы обсудили»... А кто такие сенаторы?

Сенатор, поясняет словарь, это член сената. Первый сенат появился очень давно, примерно в VI веке до нашей эры. Так называли в Древнем Риме высший орган государственной власти.

Слово восходит к латинскому senex, что значит «старик, старец». В древнеримский сенат входили самые уважаемые, умудренные опытом представители благородных патрицианских родов.

В России тоже когда-то был Правительствующий сенат, подчинявшийся императору, его учредил Петр I.

В современной России сената нет, а сенаторы есть. Утвердил такое звание специальный федеральный закон, принятый в 1994 году. С тех пор представители верхней палаты российского высшего законодательного органа Государственной Думы тоже называются «сенаторы», иначе - «члены Совета Федерации».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.