Что означает аббревиатура ФГОС?

Учителя обсуждают ФГОС. Что значит это загадочное слово?
ФГОС - это аббревиатура, так называют слова, которые образованы от словосочетаний, сокращенных до первых букв или слогов. Чтобы сэкономить время и средства для передачи информации, их часто используются в официально-деловой, письменной речи. А в устной они произносятся то по буквам (МГУ), то по звукам (ФГОС).
ФГОС - это федеральный государственный образовательный стандарт. На него опираются, когда организуют учебный процесс в школах и вузах страны.
А в речи с этим сокращением приходится согласовывать другие слова.
Чтобы не ошибиться, надо найти ключевое слово. Раз ФГОС - это стандарт (существительное мужского рода), значит, правильно сказать «новый ФГОС вступил в силу».
Однако таких образовательных стандартов много. Есть ФГОС для каждого этапа школьного образования, а есть и для высшего. Говоря во множественном числе, согласуют как «приняты новые ФГОС».
Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.
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