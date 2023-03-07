Что означает аббревиатура ФГОС?

07.03.2023 | 20:00

Учителя обсуждают ФГОС. Что значит это загадочное слово?

ФГОС - это аббревиатура, так называют слова, которые образованы от словосочетаний, сокращенных до первых букв или слогов. Чтобы сэкономить время и средства для передачи информации, их часто используются в официально-деловой, письменной речи. А в устной они произносятся то по буквам (МГУ), то по звукам (ФГОС).

ФГОС - это федеральный государственный образовательный стандарт. На него опираются, когда организуют учебный процесс в школах и вузах страны.

А в речи с этим сокращением приходится согласовывать другие слова.

Чтобы не ошибиться, надо найти ключевое слово. Раз ФГОС - это стандарт (существительное мужского рода), значит, правильно сказать «новый ФГОС вступил в силу».

Однако таких образовательных стандартов много. Есть ФГОС для каждого этапа школьного образования, а есть и для высшего. Говоря во множественном числе, согласуют как «приняты новые ФГОС».

Будем следовать норме, чтобы говорить грамотно.